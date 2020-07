Pin Inps: stop dal 1° ottobre (Di lunedì 20 luglio 2020) Inps, dal 1° ottobre niente più pinInps, i maggiori vantaggi dello spidInps, utenti per i quali resta il pinPassaggio tra pin e Spid, la fase transitoriaInps, dal 1° ottobre niente più pinTorna su Dal 1° ottobre l'Inps non rilascerà più il Pin, il codice identificativo personale, per accedere ai servizi dell'Istituto, Dopo una fase transitoria (la cui durata va stabilita) i cittadini dovranno avere Spid, il sistema pubblico di identità digitale, per accedere al portale Inps. Lo stabilisce la circolare 87 del 17 luglio 2020 (in allegato). Dopo un confronto sul tema, avviato con il Ministero per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e il ... Leggi su studiocataldi

