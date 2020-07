Milano, transessuale uccisa a coltellate in casa. I vicini avevano chiamato per una fuga di gas (Di lunedì 20 luglio 2020) Lavorava come escort in casa, dove è stata trovata senza vita. uccisa a coltellate, inferte su torace e schiena. È successo in via Plana, zona nord di Milano, dove una transessuale di 48 anni è stata trovata cadavere. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto dopo essere stati allertati dai vicini per una fuga di gas. La vittima, che aveva diversi alias, riceveva clienti anche nel suo appartamento, al secondo piano della palazzo in cui viveva sola. L’arma del delitto non è stata trovata. Sul posto sono arrivati il medico legale e il pm di turno. I carabinieri del nucleo investigativo stanno facendo i rilievi e sentendo alcune persone. (Foto d’archivio) L'articolo Milano, transessuale ... Leggi su ilfattoquotidiano

discoradioIT : Transessuale uccisa a coltellate in casa a Milano: il corpo scoperto dai vigili del fuoco - rep_milano : Transessuale uccisa a coltellate in casa a Milano: il corpo scoperto dai vigili del fuoco [aggiornamento delle 19:3… - Ghignate : Milano, donna decapitata da transessuale extracomunitario. Questa mattina Matteo Salvini si e' svegliato con 'l'alza bandiera'. -

Ultime Notizie dalla rete : Milano transessuale Transessuale uccisa a coltellate in casa a Milano: il corpo scoperto dai vigili del fuoco La Repubblica Milano, trovato morto in casa: trans 48enne ucciso a coltellate

Milano, 20 luglio 2020 - Il cadavere di un transessuale brasiliano di 48 anni è stato ritrovato oggi pomeriggio dai vigili del fuoco, inizialmente intervenuti per una fuga di gas, in un appartamento d ...

Via Plana, chiamati per una fuga di gas trovano un cadavere massacrato a coltellate. «È un omicidio»

I vigili del fuoco sono stati chiamati per il sospetto di una fuga di gas da un appartamento al secondo piano. Ma quando sono entrati in casa hanno trovato a terra il corpo di una transessuale con i s ...

Milano, 20 luglio 2020 - Il cadavere di un transessuale brasiliano di 48 anni è stato ritrovato oggi pomeriggio dai vigili del fuoco, inizialmente intervenuti per una fuga di gas, in un appartamento d ...I vigili del fuoco sono stati chiamati per il sospetto di una fuga di gas da un appartamento al secondo piano. Ma quando sono entrati in casa hanno trovato a terra il corpo di una transessuale con i s ...