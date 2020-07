Jennifer Aniston e Courteney Cox insieme per la campagna sulle mascherine, tra ironia e cruda verità (Di lunedì 20 luglio 2020) Non si sono ancora riunite col resto del cast per l'atteso speciale di Friends per HBO Max, ma Jennifer Aniston e Courteney Cox non hanno certo bisogno di un pretesto professionale per incontrarsi. Amiche ormai da oltre 25 anni, quando si sono incontrate sul set della serie nei panni di Rachel e Monica, si sono riviste a Los Angeles dopo il lockdown (che potrebbe presto essere presto reimposto dal sindaco Eric Garcetti, a fronte dell'aumento della curva dei contagi in città) e hanno pensato di unie le forze per la campagna #wearadamnmask per invitare tutti all'uso delle mascherine. Ritratte abbracciate ma rigorosamente con le mascherine, Jennifer Aniston e Courteney Cox hanno rilanciato l'invito ad usare i dispositivi di ... Leggi su optimagazine

