I 23 cittadini tunisini in fuga dalla quarantena a Foligno (Di lunedì 20 luglio 2020) Ci sono 23 cittadini tunisini che sono scappati da un ex agriturismo gestito da una cooperativa sociale nella zona di Gualto Cattaneo, comune di seimila abitanti a quindici chilometri da Foligno. Erano in quarantena e l’allarme, spiega il Messaggero, è scattato sabato. I 23 cittadini tunisini in fuga dalla quarantena a Foligno I 23, su un totale di 25 arrivati in Umbria, erano richiedenti asilo arrivati da Agrigento: erano stati sistemati dalla prefettura di Perugia nella struttura ricettiva per le due settimane di quarantena e nessuno di loro era risultato positivo al primo tampone per il Coronavirus SARS-COV-2. Il quotidiano spiega che nel frattempo una pattuglia della ... Leggi su nextquotidiano

