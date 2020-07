Cosmi, niente alibi: tacere non è un atto d’amore (Di lunedì 20 luglio 2020) Serse Cosmi ha fallito a Perugia, esattamente come aveva bucato a Venezia. La sua carriera ha preso una strada poco rassicurante: un’incompiuta dietro l’altra. Eppure Serse, alla ricerca di alibi, in un post su Instagram dice di voler tacere per il bene del Perugia. Ma tacere cosa? E’ la società che dovrebbe tacere, come sta facendo, dopo una scelta senza senso. Aveva Massimo Oddo e probabilmente avrebbe lottato fino in fondo per i playoff. Ha voluto cambiare e con Cosmi si è ritrovata a un passo dal baratro. Il Perugia ha richiamato Oddo per evitare un disastro, ma è una società che commette gli stessi errori da sempre (ricordate il balletto Breda-Nesta?) e che ha un direttore sportivo (Goretti) che colleziona figurine di mercato, ... Leggi su alfredopedulla

La vittoria sul campo dell'Ascoli alla ripresa post-lockdown è stata niente più che un fuoco di paglia. Tre punti in sei gare (frutto di tre pareggi e altrettante sconfitte). Quintultimo posto in clas ...

