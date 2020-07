Consiglio Ue, Sassoli “Parlamento pronto a non dare il consenso” (Di lunedì 20 luglio 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Dopo giorni di discussioni, i cittadini europei si aspettano una conclusione all’altezza di questa fase storica. Siamo preoccupati per un futuro che mortifichi la solidarietà europea e il metodo comunitario. Il Parlamento europeo ha indicato le proprie priorità e si aspetta che vengano rispettate. Il Quadro finanziario pluriennale deve assicurare nel medio periodo la copertura adeguata delle principali sfide europee, come il Green Deal europeo, la digitalizzazione, la resilienza e la lotta alle disuguaglianze”. Lo afferma in una nota il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.“Occorrono subito nuove risorse proprie e una efficace difesa dei principi dello stato di diritto. Inoltre, il Parlamento ha più volte chiesto la soppressione dei rebates. Senza queste condizioni il ... Leggi su ildenaro

Agenzia_Ansa : Si tratta ancora al vertice #Ue. Sassoli avverte: 'Pe pronto a non dare il suo consenso' #ANSA - agensir : #ConsiglioEuropeo. Sassoli (Parlamento europeo): “agire presto e con coraggio” altrimenti “mancherà il nostro conse… - Notiziedi_it : Consiglio Ue, Sassoli “Parlamento pronto a non dare il consenso” - Notiziedi_it : Consiglio Ue, Sassoli “Parlamento pronto a non dare il consenso” - QdSit : Consiglio Ue, Sassoli “Parlamento pronto a non dare il consenso” #qds #qdsnotizie -