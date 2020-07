Centrotavola e portafiori da realizzare con soli materiali di recupero (Di lunedì 20 luglio 2020) Centrotavola e portafiori realizzati con materiali di recupero Un modo perfetto per poter decorare la nostra casa, senza spendere nulla, è quello di realizzare dei Centrotavola e dei contenitori portafiori, usando solo materiali di riciclo. Vecchie valigie, coppe, scatolette di metallo, bottiglie di vetro, cestini di vimini e molto altro, tutti questi oggetti possono essere trasformati per diventare dei vasi per i fiori. Ecco qualche fantastica idea, a cui potrete ispirarvi. 1.Con vecchie valigie: idea numero 1 Le valigie sono un oggetto che con il tempo si possono rovinare e quando diventano inutilizzabili per poter contenere i vestiti quando si viaggia, è possibile riciclarla in un modo creativo . Al posto di buttarle via, le ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Centrotavola portafiori Centrotavola e portafiori da realizzare con soli materiali di recupero NonSoloRiciclo