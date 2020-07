Bologna: Mihajlovic "nessuna divisione con società" (Di lunedì 20 luglio 2020) ANSA, - Bologna, 20 LUG - "Non c'è alcuna divisione tra me e la società sui piani per la prossima stagione. Ogni allenatore del mondo vorrebbe un club che lo accontenta nelle richieste, che gli metta ... Leggi su corrieredellosport

FBiasin : Ieri sera a @RadioSportiva nel pre #MilanBologna: 'Credo che il #Bologna con il #Milan se la giocherà alla grande… - Ansa_ER : Bologna: Mihajlovic 'nessuna divisione con società'. 'Servono qualche investimento e buona volontà. Visione comune'… - sportli26181512 : Atalanta-Bologna, Mihajlovic: 'Nessuna divisione con la società per il futuro': L'allenatore del Bologna alla vigil… - SkySport : Atalanta-Bologna, Mihajlovic: 'Nessuna divisione con la società per il futuro' - infoitsport : Bologna, Mihajlovic chiarisce: 'Sul futuro non c'è alcuna divisione tra me e la società' -