Benjamin Mascolo choc: "Io in terapia intensiva e intubato per una rara malattia" - (Di lunedì 20 luglio 2020) Novella Toloni Il cantante del duo Benji e Fede ha svelato sui social di esser stato colpito da una rara malattia polmonare per colpa di uno stile di vita sregolato e dedito al fumo A distanza di pochi mesi dall'annuncio dell'ennesima separazione con Federico Rossi (del duo musicale Benji e Fede), Benjamin Mascolo torna a scioccare i suoi fan. Lo ha fatto svelando di aver vissuto, sei anni fa, un drammatico momento della sua vita, legato a una rara malattia contratta per colpa del fumo e delle pessime abitudini alimentari. Il cantante oggi è felicemente fidanzato con l'attrice americana Bella Thorne e pensa ai prossimi progetti da solita. Ma attraverso i social network Benjamin Mascolo ha rivelato di aver rischiato la vita nel 2014. ... Leggi su ilgiornale

Il portavoce di Bella Thorne ha chiarito che “non c’è un matrimonio in vista con Benji Mascolo”

Anche se hai visto Bella Thorne sfoggiare un solitario, questo non vuol dire che lei e Benjamin Mascolo si siano fidanzati ufficialmente. I rumors su un possibile matrimonio erano partiti la scorsa se ...

