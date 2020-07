Trump tiene il suo primo comizio online (Di domenica 19 luglio 2020) Il presidente Trump ha tenuto il suo primo tele-raduno venerdì sera, cedendo alle pressioni degli esperti. Questi lo hanno infatti sempre intimato di evitare gli assembramenti dovuti ai comizi in presenza. Il primo comizio online è stato con i sostenitori del Wisconsin. Il comizio online Il presidente Donald Trump ha tenuto il suo primo tele-raduno … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Trump tiene Donald Trump tiene il "tele-rally" nella campagna per la prima volta tra la pandemia di coronavirus Must Review Alla fine Trump si 'arrende' al coronavirus: d'ora in poi tele-comizi

Il presidente Donald Trump cede al coronavirus che sta dilagando nel mondo e negli Usa annunciando che fino a quando ci sarà la pandemia la sua campagna elettorale non organizzerà più mega raduni ma e ...

La Convention repubblicana sarà ridimensionata a causa del covid

Il Comitato Nazionale Repubblicano aveva deciso a giugno di spostare la Convention dal North Carolina alla Florida. Infatti, il governatore democratico del North Carolina aveva insistito sui protocoll ...

