Roma-Inter (19 luglio ore 21:45): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 19 luglio 2020) La Roma arriva a questo appuntamento con quattro punti di vantaggio da gestire sul Milan nel testa a testa per evitare i preliminari di Europa League. I giallorossi dopo il 2-1 contro il Verona e una striscia aperta di tre vittorie consecutive stanno rendendo più graduale il rientro di Zaniolo, per l’Inter una trasferta con … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

