Presunti fondi Lega, il gip: 'Luca Sostegni deve restare in carcere' (Di domenica 19 luglio 2020) commenta deve restare in carcere Luca Sostegni , presunto prestanome fermato mercoledì nella vicenda della compravendita a prezzo gonfiato di un immobile a Cormano , Milano, per la Lombardia Film ... Leggi su tgcom24.mediaset

