MotoGP, GP Spagna Jerez 2020: risultati e ordine di arrivo, prima vittoria per Quartararo (Di domenica 19 luglio 2020) L’ordine di arrivo del Gran Premio di Spagna, prima tappa tappa del Mondiale 2020 della MotoGP. Sul circuito Angel Nieto di Jerez arriva il primo successo in classe regina per Fabio Quartararo, che dopo aver riconquistato la prima posizione riesce ad andare in fuga e ad assicurarsi la vittoria. Secondo posto per Maverick Vinales, mentre Andrea Dovizioso chiude il podio. A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO ordine DI arrivo DEL GRAN PREMIO DI Spagna (in aggiornamento) Quartararo Vinales Dovizioso Miller Leggi su sportface

