Moto3 | Gp Spagna | bis Arenas a Jerez | Arbolino terzo

JEREZ - Albert Arenas trionfa nel Gp di Spagna di Moto3, al termine di una gara combattuta, ricca di emozioni e sorpassi, e di un finale da brividi. Il pilota spagnolo, in sella alla KTM, ha tagliato ...

MOTO3, GP SPAGNA: TRIONFO ARENAS, SUO PRIMO GP DOPO LOCKDOWN

