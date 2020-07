“Mi augurano un tumore”, la denuncia di Nunzia De Girolamo (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto “I no vax mi augurano di avere un tumore”. E’ scossa Nunzia De Girolamo dopo aver perorato la causa vaccino per poter archiviare al più presto la fase pandemica che ha messo ko il mondo intero. Il suo intervento a “Non è l’Arena” è stato ripreso da alcuni no vax che hanno inveito testualmente contro l’ex parlamentare con auguri a dir poco censurabili. “Io me ne frego” ha concluso la De Girolamo che ha definito i no vax come una setta pronta ad attaccare qualunque dichiarazione che possa riguardare il mondo del vaccino. L'articolo “Mi augurano un tumore”, la denuncia di Nunzia De Girolamo (VIDEO) proviene da ... Leggi su anteprima24

