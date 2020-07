Lazza, esce il mixtape di 10 tracce “Lazza J” (Di domenica 19 luglio 2020) Il Re Mida del rap italiano Lazza, ieri ha pubblicato l’ultimo mixtape contenente 10 tracce Lazza J, sarà un successo, e qui spiegheremo il perchè. Il rapper, producer e pianista, nome tra i più stimati e richiesti degli ultimi tempi, è reduce da due anni di grandi successi. Nel 2019 Lazza aveva promesso ai fans una tripletta di dischi e, dopo “RE MIDA” – certificato disco di Platino -, ha dato vita a due ulteriori progetti, “RE MIDA (AURUM)” e “RE MIDA (PIANO SOLO)”. “RE MIDA” (prod. Low Kidd con lo stesso Lazza). Uscito l’1 marzo 2019, è entrato direttamente al primo posto della classifica dei dischi più venduti ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

honirojournal : E’ in un venerdì 17 fortunato che esce il mixtape “J” di Lazza - CMadness_ : Domani esce il mixtape di Lazza ?? - babelosa : @trash_italiano Ma poi esce il Mixtape di Lazza - ceoftrash : domani alle 01:00 esce il mixtape di lazza, chiedetemi se sono felice - yuliyasd4 : mi viene da piangere se penso che esce il Mixtape di lazza -

AGI - Sono tante le nuove uscite musicali della settimana per quanto riguarda il mercato italiano, in particolare i singoli. L'unico album da segnalare è quello del rapper Lazza, uno dei più ...Lazza ha due pregi indiscussi: è uno dei rapper e produttori dal talento più eclettico, sia nella nuova generazione che in assoluto (dove lo trovate, un altro in grado di fare trap e di suonare un not ...