Highlights gara GP Ungheria 2020, F1: vince Hamilton (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) Gli Highlights della gara del Gran Premio di Ungheria, valevole per il terzo appuntamento Mondiale 2020 di Formula 1. Vittoria netta di Lewis Hamilton, che trionfa meritatamente all’Hungaroring davanti a Max Verstappen e al compagno di squadra Valtteri Bottas. Non bene le due Ferrari: sesto posto per Sebastian Vettel, mentre è undicesimo e fuori dalla zona punti Charles Leclerc. Leggi su sportface

sportli26181512 : Bournemouth-Southampton 0-2: Il match valido per la trentrasettesima giornata della Premier League che metteva di f… - OA_Sport : VIDEO Moto3, GP Spagna 2020: gli highlights della gara. Vittoria in volata di Arenas, Arbolino 3° - Tomas1374 : Ho buttato l'occhio sulle gare che ha arbitrato #Catanoso - fantapazzcom : Campionato 2019/20: tutti gli highlights del 34º turno - EmpoliCalcio : Il vantaggio di Mancuso, il raddoppio di Zurkowski, la doppietta di Dezi, le reti nel finale di Mancosu e Schenetti… -