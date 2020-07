Gp Spagna, la caduta di Marc Marquez a Jerez de la Frontera (Di domenica 19 luglio 2020) Jerez de la Frontera, Spagna,, 19 luglio 2020 - Omero destro rotto per Marc Marquez . E' iniziato nel peggiore dei modi il mondiale del pilota spagnolo. A Jerez de la Frontera Marquez ha pagato a caro ... Leggi su quotidiano

SkySportMotoGP : Prima vittoria in carriera per il DIABLO!! ? Caduta e infortunio per Marquez Che bagarre per il podio! ? 1?????… - SkySportMotoGP : Dominio assoluto di Marini in #Moto2 a Jerez? ? Caduta per Bezzecchi ? 1????? @Luca_Marini_97 2????? #Nagashima (+1.2… - Eurosport_IT : Il campione in carica è OUT! Marc Marquez dovrà operarsi dopo la brutta caduta nel finale della prima gara della st… - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: Dal salvataggio incredibile all'infortunio Riviviamo la gara di Marc Marquez a Jerez Le ultime ? - Fprime86 : RT @SkySportMotoGP: Dal salvataggio incredibile all'infortunio Riviviamo la gara di Marc Marquez a Jerez Le ultime ? -