Due forti esplosioni all'alba sul vulcano di Stromboli (Di domenica 19 luglio 2020) AGI - Attività esplosiva all'alba sul vulcano Stromboli. L'Osservatorio Etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia comunica che le reti di monitoraggio hanno registrato alle ore 6:23 una esplosione di forte intensità. In precedenza, alle 5, attraverso le telecamere di sorveglianza era stata osservata una esplosione di maggiore intensità. I prodotti generati dall'esplosione sono ricaduti in tutta la terrazza craterica e lungo la sciara del fuoco. Dal punto di vista sismico il fenomeno è stato caratterizzato da una breve sequenza di eventi esplosivi e da un incremento dell'ampiezza del tremore vulcano. Leggi su agi

