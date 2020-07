Calcio: Turchia; Basaksehir è campione per la prima volta (Di domenica 19 luglio 2020) ANSA, - ISTANBUL, 19 LUG - Per la prima volta nella sua storia, il Basaksehir è campione di Turchia. A una giornata dalla fine del campionato, gli arancioni allenati da Okan Buruk hanno avuto la ... Leggi su corrieredellosport

CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Turchia; Basaksehir è campione per la prima volta Neopromossa A nel 2014, ora è scudetto grazie a ko Trabzonspor - juve_magazine : RT @calciomercato_m: DALLA TURCHIA - Il Basaksehir di Inler è campione per la prima volta - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: DALLA TURCHIA - Il Basaksehir di Inler è campione per la prima volta - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: DALLA TURCHIA - Il Basaksehir di Inler è campione per la prima volta - roma_magazine : RT @calciomercato_m: DALLA TURCHIA - Il Basaksehir di Inler è campione per la prima volta -