Ancora niente accordo sul Recovery Fund, Consiglio Ue prosegue 19 luglio (Di domenica 19 luglio 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Non sono stati sufficienti due giorni al Consiglio Europeo straordinario per trovare la quadra su Recovery Fund e bilancio pluriennale. La plenaria del vertice, proseguita dopo cena, è terminata circa mezz’ora fa, e riprenderà domenica 19 luglio a mezzogiorno, come ha annunciato su Twitter Barend Leyts, portavoce del presidente del Consiglio Ue Charles Michel.(ITALPRESS). Ancora niente accordo sul Recovery Fund, Consiglio Ue prosegue 19 luglio su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

