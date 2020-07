WhatsApp: non installate le versioni modificate, a rischio la sicurezza (Di sabato 18 luglio 2020) Le mod di WhatsApp potrebbero esporre gli utenti a pericoli per la sicurezza, con possibilità di attacchi "man in the middle". L'articolo WhatsApp: non installate le versioni modificate, a rischio la sicurezza proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

huge_sexy : RT @alessiacurvy: Ragazzi se mi scrivete su #whatsapp e non rispondo è perché non funziona. Scrivere su telegram ???? - MustErminea : RT @dedoraffa: Quando non ti funziona whatsapp - idkwhotrust : Io che fisso whatsapp pensando a che fare ma tanto non ne faccio mai una giusta - strinjimikook : non penso sarò molto attiva, né su twitter né su whatsapp perché sto passando un periodo un po' negativo e niente,… - LaSconosciuta8 : RT @68kikka: Solo io cancello la conversazione su whatsapp quando non voglio rivedere la persona che in quel momento mi sta sui coglioni? -