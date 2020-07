Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2020 ore 09:30 (Di sabato 18 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 17 LUGLIO 2020 ORE 9.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE MARCO CILUFFO INIZIAMO SULLA VIA AURELIA PER UN PRECEDENTE INCIDENTE SI STA IN CODA DALL USCITA TORREIMPIETRA E PALIDORO VERSO LADISPOLI CODE PER CURIOSI IN CARREGGIATA OPPOSTA VERSO LA CAPITALE SITUAZIONE ANALOGA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA ALTEZZA SVINCOLO BUFALOTTA SCENDENDO A SUD DALLA CAPITALE TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI SULLA LITORALE TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI E SULLA VIA OSTIENSE CHIUSURE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ALTEZZA VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA FINO AL 7 AGOSTO LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA SARÀ PER L’INTERA GIORNATA . POI, DALL’8 AGOSTO E SINO AL ... Leggi su romadailynews

RealHumanBeing8 : 1. Stare con i cittadini significa facilitargli la vita e aumentare il benessere nella città in cui vivono (viabili… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2020 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - andrea5788 : @Mar_Cacciatore @andreaturco79 @BiagioSdC @SdR_FAQ @romatoday @corriereroma @rep_roma @ilmessaggeroit @tempoweb… - Mar_Cacciatore : @andrea5788 @andreaturco79 @BiagioSdC @SdR_FAQ @romatoday @corriereroma @rep_roma @ilmessaggeroit @tempoweb… - marino29b : RT @EnricoStefano: Stamattina sopralluogo con la Commissione al Parco Pertini, per lavorare sulla viabilità dell'ambito SDO a tutela dei pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Calenda: «Italia fuori controllo: a fine 2021 un debito sopra il 170%» Panorama