Qualifiche GP Ungheria 2020, Vettel: “Vogliamo vincere, ma non abbiamo il passo” (Di sabato 18 luglio 2020) “Credo che sia andata molto meglio rispetto ai weekend precedenti in Austria. Per la prima volta abbiamo portato entrambe le macchine in Q3. Sapevamo che l’Austria non era adatta alle nostre caratteristiche mentre qui con tante curve recuperiamo e la macchina sembra essere maggiormente bilanciata“. È positivo Sebastian Vettel al termine della qualifica del Gran Premio d’Ungheria conclusa con il quinto tempo, alle spalle delle Mercedes e delle Racing Point. “Siamo più vicini al gruppo formato da Racing Point, Red Bull e McLaren, ora però la cosa importante è preparare al meglio la gara di domani perché partiremo con mescole diverse rispetto a chi avremo davanti – ha spiegato il pilota della Ferrari ai microfoni di Sky Sport F1 -. Quale sarà il nostro ... Leggi su sportface

