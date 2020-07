Ponte di Genova, parte il collaudo: nelle curve il limite sarà 70-80 all'ora (Di sabato 18 luglio 2020) 58 mezzi pesanti avanti e indietro sul nuovo viadotto per sei giorni. A fine mese la consegna dell'opera, inaugurazione la prima settimana di agosto Leggi su repubblica

