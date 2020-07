Nantes, cattedrale a fuoco: allarme in Francia (Di sabato 18 luglio 2020) E’ scoppiato un incendio questa mattina nella cattedrale di Nantes in Francia Le immagini choccanti di Notre Dame avvolta nel fuoco rivivono stamane a Nantes dove la splendida cattedrale gotica è avvolta dalla fiamme. Ancora una volta uno dei monumenti più famosi di Francia è vittima di un incendio, e anche questa volta si tratta … L'articolo Nantes, cattedrale a fuoco: allarme in Francia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

