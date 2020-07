Moto Gp, pole di Quartararo in Catalogna: Marquez è secondo (Di sabato 18 luglio 2020) Fabio Quartararo sulla Yamaha non ufficiale ha conquistato la pole position del GP della Catalogna , settima prova del Motomondiale in programma domani sul circuito di Montmel . Il francese, con il ... Leggi su gazzettadelsud

fisco24_info : Gp Jerez: Suzuki in pole nella Moto3: In prima fila anche Migno e britannico McPhee - teletext_ch_it : Moto: MotoGP, Quartararo in pole - dinoadduci : Quartararo: 'Bene la pole, ora serve la vittoria'. Marquez: 'A posto per la gara' - dinoadduci : Jerez, gran pole di Quartararo! Poi Vinales e Marquez. 4° Bagnaia, 11° Rossi - Ettore572 : RT @Agenzia_Ansa: #MotoGp A #Quartararo la prima pole della stagione. Poi Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) e Marc Marquez (Repsol H… -