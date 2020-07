“I miei si incontrarono a Riccione nel ’69: aiutatemi a ritrovare mio padre che non ho mai conosciuto”. Dall’Olanda l’appello su Fb (Di sabato 18 luglio 2020) La storia di Sanny Biemans pubblicata su Facebook Una foto su pellicola datata 1969, una ragazza al mare a Riccione in bikini che sorride. E' l'immagine che accompagna il post di Sanny Biemans, che ha lanciato l'appello su Facebook per cercare il padre mai conosciuto. "Per favore aiutatemi a trovare mio padre Italo e condividete … Leggi su it.mashable

zazoomblog : “I miei si incontrarono a Riccione nel ’69: aiutatemi a ritrovare mio padre che non ho mai conosciuto”. Dall’Olanda… - FEMsrl : “I miei si incontrarono a Riccione nel ’69: aiutatemi a ritrovare mio padre che non ho mai conosciuto”. Dall’Olanda… - GrifoRampante : “I miei si incontrarono a Riccione nel ’69: aiutatemi a ritrovare mio padre che non ho mai conosciuto”. Dall’Olanda… - amendola_nadia : Ti amai subito,dalla prima volta che i miei occhi incontrarono i tuoi #CanYaman #ÖzgürAtasoy #ÖzgeGürel #EzgiInal… - darioguerrini : @IlariaBifarini La guerra è stata terribile, ma grazie ad essa i miei genitori si incontrarono a Venezia per essere… -

Ultime Notizie dalla rete : miei incontrarono “I miei si incontrarono a Riccione nel '69 | aiutatemi a ritrovare mio padre che non ho mai conosciuto” Dall'Olanda l'appello su Fb Zazoom Blog Consoloni, dalla boxe al calcio... ora granata

Un amore durato 30 anni". Quindi ha anche degli incontri nel suo curriculum? "(ride). No, non ho mai debuttato. Perché quando dovevo farlo e lo dissi ai miei genitori scoppiò il putiferio. Me lo ...

Fondi Ue, accordo vicino su 390 mld. Olanda apre alla proposta di Michel. Conte: per l'Italia c'è un limite invalicabile

La trattativa è sfiancante e dopo una notte in cui si è cercato un compromesso con i cosiddetti Paesi frugali decisi a ridurre consistentemente gli aiuti Ue a fondo perduto, il presidente del ...

Un amore durato 30 anni". Quindi ha anche degli incontri nel suo curriculum? "(ride). No, non ho mai debuttato. Perché quando dovevo farlo e lo dissi ai miei genitori scoppiò il putiferio. Me lo ...La trattativa è sfiancante e dopo una notte in cui si è cercato un compromesso con i cosiddetti Paesi frugali decisi a ridurre consistentemente gli aiuti Ue a fondo perduto, il presidente del ...