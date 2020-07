De Zerbi: “Potevamo fare di più. Non mi piace tenere gente contro voglia” (Di sabato 18 luglio 2020) Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa, a margine della gara della Sardegna Arena contro il Cagliari: “Avremo potuto fare sicuramente, io sono un po’ più grande dei giocatori, ma anche qualche giocatore più esperto sapeva che questa era partita più difficile di Roma con la Lazio o contro la Juve. Questo ci fa bene per crescere, quando sembrava che portassimo la partita a casa con facilità, poi si è visto che nel calcio non c’è niente di facile”. L’espulsione poteva spianare la strada al successo dei neroverdi, ma in realtà ha scatenato la reazione dei sardi: “Quando hanno espulso Carboni la partita è diventata ancora più pericolosa, quando il Cagliari ci aspettava ... Leggi su alfredopedulla

