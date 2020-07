Chiara Ferragni Uffizi, Fedez tira in ballo Mahmood e sbotta: “Siete una cloaca” (Di sabato 18 luglio 2020) Continua la polemica per la visita con shooting fotografico di Chiara Ferragni agli Uffizi: interviene Fedez che sbotta su Instagram e tira in ballo Beyoncé e Mahmood E’ una furia Fedez. Il rapper, marito di Chiara Ferragni, sfoga tutta la sua rabbia per la polemica sullo shooting fotografico della moglie agli Uffizi in una serie di stories pubblicate su Instagram. Ce l’ha con tutti il cantante che non ci sta e replica a tutte le accuse piovute addosso alla influencer. Fedez parte da un articolo proprio sulla polemica Chiara Ferragni Uffizi. Poi attacca giornalisti e utenti dei social. ... Leggi su bloglive

Fedez difende la moglie dalle polemiche: le sue parole

Nelle ultime ore, Chiara Ferragni è finita al centro dell’ennesima polemica social. Questa volta, a scatenare l’ira del popolo social è stato uno shooting fotografico che l’imprenditrice digitale ha ...

