Aurelia. Incidente: tre persone coinvolte (Di sabato 18 luglio 2020) Sulla strada statale 1 “Via Aurelia”, a causa di un Incidente, è provvisoriamente istituito il senso unico alternato della circolazione in corrispondenza del km 32,000, in località Palidoro, nel territorio comunale di Fiumicino in provincia di Roma. L’Incidente ha coinvolto tre autovetture, causando la morte di due persone e il ferimento di una terza che è stata portata in ospedale. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per effettuare i rilievi del caso, al fine di ripristinare la normale circolazione il prima possibile. Leggi su romadailynews

