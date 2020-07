Vertice Ue, Rutte: due condizioni per accordo: “rebate” e riforme (Di venerdì 17 luglio 2020) Il premier olandese Mark Rutte ha "aggiustato il tiro" oggi a Bruxelles, riguardo alle sue aspettative per il Vertice Ue chiamato a negoziare e approvare il nuovo bilancio comunitario pluriennale 2021-2027 (Qfp) e il piano di rilancio post pandemico "Next Generation EU". Le "condizioni" per avere un buon accordo, ha detto il premier olandese, sono due: la prima è stabilire a un "livello sufficiente" l'entità dei "rebate", gli sconti sulle contribuzioni nazionali al Qfp di cui godono cinque Stati membri fra i più ricchi (tra cui l'Olanda); la seconda è "un chiaro impegno per le riforme" da parte degli Stati beneficiari dei fondi Ue del Recovery plan, e "la garanzia assoluta che siano realizzate".Rispondendo ad alcuni giornalisti che lo aspettavano all'esterno del Consiglio ... Leggi su ilfogliettone

