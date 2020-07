Un’autostrada di soldi (Di venerdì 17 luglio 2020) Nelle società industrializzate la mobilità è uno degli asset strategici: l’organizzazione del lavoro di scala, a partire dalla Rivoluzione Industriale, costringe milioni di persone a spostarsi stravolgendo demografie consolidate nei secoli. Strade e ferrovie, attraverso le quali si muovono anche le merci, divengono il fulcro dello sviluppo. La logistica si impone come contesto e condizione … Leggi su periodicodaily

MarySpes : RT @gzibordi: CHE RAGIONE C'E' PER CUI IL CONCESSIONARIO DI UN AUTOSTRADA (che è già sta costruita dallo Stato) DEBBA RIEMPIRSI DI DEBITI… - MarcoScanavacca : RT @gzibordi: CHE RAGIONE C'E' PER CUI IL CONCESSIONARIO DI UN AUTOSTRADA (che è già sta costruita dallo Stato) DEBBA RIEMPIRSI DI DEBITI… - Paolo01265840 : @Mov5Stelle @carlaruocco1 Si Benetton ringrazia in questi anni si è comprato mezza Argentina e ora vi ridà indietro… - fabiottofab : RT @gzibordi: CHE RAGIONE C'E' PER CUI IL CONCESSIONARIO DI UN AUTOSTRADA (che è già sta costruita dallo Stato) DEBBA RIEMPIRSI DI DEBITI… - gzibordi : CHE RAGIONE C'E' PER CUI IL CONCESSIONARIO DI UN AUTOSTRADA (che è già sta costruita dallo Stato) DEBBA RIEMPIRSI… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’autostrada soldi Bonafede: “Il governo ora è più compatto. Non servono rimpasti” La Repubblica