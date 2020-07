Ufficiale, Fabio Pecchia lascia la Juventus Under 23 (Di venerdì 17 luglio 2020) Le strade della Juventus e di Fabio Pecchia si separano. Il tecnico lascia la panchina della formazione Under 23 del club bianconero dopo aver conquistato la Coppa Italia di Serie C e aver visto la corsa Playoff interrompersi a seguito del pareggio contro la Carrarese. «È stato sicuramente un anno impegnativo – scrive la Juve … L'articolo Ufficiale, Fabio Pecchia lascia la Juventus Under 23 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

