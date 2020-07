Truffa e falso, chiesta una condanna a cinque anni per l’ex magistrato Silvana Saguto (Di venerdì 17 luglio 2020) cinque anni di reclusione per Silvana Saguto, l’ex presidente della sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo. È la pena chiesta dal pm Claudia Pasciuti per quella che era considerata il magistrato più influente della gestione dei beni confiscati alle mafie. Saguto è a processo insieme al marito Lorenzo Caramma, il figlio Emanuele e il medico dell’ospedale Cervello di Palermo, Giuseppa Guzzetta: sono accusati a vario titolo, di falsità ideologica e Truffa ai danni di un’assicurazione. Per loro è stata chiesta la condanna a 4 anni e sei mesi ciascuno. Secondo l’accusa Saguto avrebbe chiesto a due ... Leggi su ilfattoquotidiano

Chiesta dal pm Claudia Pasciuti la condanna a 5 anni di reclusione per l’ex presidente della sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, Silvana Saguto. L’ex magistrato è accusato, insieme ...

Aveva messo il camper in vendita su internet, trovando in pochi giorni degli acquirenti di Monza. Ma l’assegno circolare da 28 mila euro con cui una donna di Pegli è stata pagata, era risultato falso, ...

