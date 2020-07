Temptation Island, Ciavy costretto ad un gesto “estremo” (Di venerdì 17 luglio 2020) Come si era vociferato negli ultimi giorni, durante la terza puntata di Temptation Island andata in onda ieri sera, Ciavy e Valeria hanno lasciato il programma. Tra i due si è svolto un particolare falò di confronto in cui il ragazzo non ha lasciato praticamente mai parlare la fidanzata. Per permettere a Valeria di dire la sua è dovuto intervenire Filippo Bisciglia, cosa mai successa prima. Ed in effetti, Ciavy e Valeria di cose da dirsi ne avevano molte. Tanti non detti, molti bocconi amari mandati giù molto probabilmente senza volerlo davvero. Ciavy ha sostenuto di poter uscire a testa alta da Temptation Island, contrariamente alla compagna. Peccato che, però, trasmessa la puntata, è stato costretto ad un ... Leggi su kontrokultura

