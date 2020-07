Serie B: Pescara-Frosinone, un pari che non serve a nessuno (Di venerdì 17 luglio 2020) Un pareggio che non serve in sostanza a nessuno. Pescara e Frosinone si bloccano sull'1-1 con le reti di Memushaj e Novakovich, portandosi con sé i rispettivi 'problemi' di classifica. Gli abruzzesi ... Leggi su gazzetta

