Roma, Standard and Poor’s declassa il rating del bond (Di venerdì 17 luglio 2020) Standard and Poor’s rivede ulteriomente al ribasso il rating del bond della Roma da 275 milioni di euro, declassandolo per l’utilizzo di una diversa metodologia di analisi e mantenendo un outlook negativo. L’annuncio è stato dato dalla stessa agenzia di rating nei giorni scorsi, con un comunicato. Si tratta di un ulteriore declassamento dopo quello … L'articolo Roma, Standard and Poor’s declassa il rating del bond è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Il problema è sotto gli occhi di tutti: la raccolta dell’immondizia che procede a singhiozzo e la differenziata che, a seconda della zone della Capitale, fatica a decollare. A mettere un punto arriva ...

Un trial Clinico italiano, svolto presso l’IRCCS Santa Lucia di Roma e finanziato dalla Alzheimer’s Drug Discovery Foundation (ADDF), ha individuato gli effetti positivi della rotigotina sulle funzion ...

