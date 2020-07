Palermo: minaccia con pistola custode giudiziario per riavere l'auto, arrestato (Di venerdì 17 luglio 2020) Palermo, 17 lug. (Adnkronos) - minaccia con una pistola il titolare di un deposito giudiziario per riavere la sua auto sequestrata. Ed è stato arrestato per tentata estorsione. I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Bagheria (Palermo) hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di M.F.P, 20enne, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di tentata estorsione, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, resistenza a P.U. e violenza e minaccia a pubblico ufficiale. I fatti risalgono alla sera dell'11 giugno scorso quando, durante un posto di controllo, ... Leggi su iltempo

