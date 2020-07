Napoli, Karnezis: «Questa città è passione. Gattuso tra i migliori d’Europa» (Di venerdì 17 luglio 2020) Orestis Karnezis, portiere del Napoli, ha parlato delle sensazioni di vivere nella città partenopea Orestis Karnezis, portiere del Napoli, ha parlato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, del suo rapporto con la città partenopea. passione – «Napoli si può descrivere in una sola parola: passione. Non ho mai visto una città che vive il calcio in questo modo intenso e meraviglioso. Napoli ti fa sentire a casa appena arrivi e giocare qui ti lascia emozioni straordinarie. Vincere la Coppa Italia è stato bellissimo anche per questo, perché vincere a Napoli significa qualcosa di speciale che si può comprendere solo vivendo questo ambiente. La speranza che abbiamo tutti è ... Leggi su calcionews24

sscnapoli : ?? #Karnezis “Napoli è la città della passione, giocare qui è qualcosa di straordinario” ?? - napoli1926_ale : RT @sscnapoli: ?? #Karnezis “Napoli è la città della passione, giocare qui è qualcosa di straordinario” ?? - news24_napoli : Karnezis: “Barcellona?Tutto può succedere. Ma non ci rilassiamo” #Napoli - MarekNapoli : RT @sscnapoli: ?? #Karnezis “Napoli è la città della passione, giocare qui è qualcosa di straordinario” ?? - titty_napoli : RT @kisskissnapoli: KARNEZIS IN ESCLUSIVA A KKN: 'TESTA PRIMA AL CAMPIONATO POI ALLA SFIDA CON IL BARCELLONA. DE PAUL E' FORTISSIMO, TSIMIK… -