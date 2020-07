MotoGP GP Spagna, Quartararo: “Mattinata difficile, pomeriggio invece ha funzionato” (Di venerdì 17 luglio 2020) “E’ stata una mattinata difficile a causa dei venti minuti di penalizzazione. Stamattina non c’era molto feeling, per il pomeriggio sono molto contento”. Lo ha detto Fabio Quartararo al termine del venerdì di prove libere del Gran Premio di Spagna, primo appuntamento con il Mondiale di MotoGP: “Non mi sentivo molto bene sulla moto – aggiunge il pilota francese della Yamaha Petronas ai microfoni di Sky Sport MotoGP – poi pomeriggio abbiamo apportato due modifiche e sul passo ha funzionato”. Leggi su sportface

