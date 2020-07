Incidente con il pedalò: morta una 13enne a Lago Patria (Di venerdì 17 luglio 2020) Dopo tre giorni di agonia è morta la ragazzina di 13 anni vittima di un Incidente in pedalò nelle acque della foce del Lago Patria. La 13enne è morta pochi minuti fa all'ospedale Santobono di Napoli ... Leggi su napolitoday

