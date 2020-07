GP Spagna 2020, Marquez: “Sono veloce, ma mi manca un po’ di feeling” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Mi manca un po’ di feeling, sono veloce ma mi manca qualcosa da quel punto di vista. Per il momento va bene così, lavoriamo con quel che sappiamo che va bene”. Lo ha detto Marc Marquez al termine delle sessioni di prove libere del venerdì nel Gran Premio di Spagna di MotoGP. Lo spagnolo ha ottenuto il miglior tempo di giornata ed è stato anche protagonista di una caduta nelle seconde libere, per fortuna senza conseguenze: “Devo rimparare la virtù di mettere il mio corpo dentro – spiega il pilota della Honda ai microfoni di Sky Sport MotoGP – e sollevare la moto come l’anno scorso per evitare di cadere”. E sul caldo a Jerez: “C’è caldo ma si può sopportare bene, non è come in Thailandia o in ... Leggi su sportface

SkyTG24 : Spagna, 100 mila visoni positivi al Coronavirus: verranno abbattuti - Agenzia_Ansa : Le autorità in #Catalogna adottano nuove misure restrittive per parte della regione, compresa Barcellona, chiedendo… - SkySport : ULTIM'ORA IL REAL MADRID È CAMPIONE DI SPAGNA 34^ LIGA PER I BLANCOS - sportface2016 : #MotoGP Le dichiarazioni di Marc #Marquez al termine delle sessioni di prove libere - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Le autorità in #Catalogna adottano nuove misure restrittive per parte della regione, compresa Barcellona, chiedendo ai re… -