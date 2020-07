Garcia: “Juventus? Sembra in difficoltà, ma vincerà tranquillamente un altro titolo. Faremo di tutto per batterla” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il tecnico del Lione, Garcia, ha parlato dopo la sconfitta di ieri in amichevole contro i Rangers. Ecco le sue parole rilasciate in conferenza stampa a proposito della Juventus: “La nostra priorità è la finale di Coppa di Lega, poi penseremo ai bianconeri e Faremo di tutto per qualificarci. Abbiamo sempre l’impressione che siano in difficoltà ma, nonostante non stiano facendo bene, hanno guadagnato alcuni punti sulle inseguitrici in campionato. È riuscita a non perdere contro l’Atalanta e a distanziare la Lazio. La Juventus si sta tranquillamente apprestando a vincere un altro titolo, e questo fa capire la qualità dei giocatori e della rosa”. FOTO: Twitter ufficiale Lione L'articolo Garcia: “Juventus? ... Leggi su alfredopedulla

