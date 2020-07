Formula 1: Leclerc e Vettel tornano a parlare del loro scontro in Austria (Di venerdì 17 luglio 2020) Il secondo Gran Premio della stagione non avrebbe potuto essere peggio per la Ferrari con un doppio ritiro al primo giro. Come in Brasile 2019, le due Ferrari sono entrate in contatto e poco dopo è finita la gara per Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Il pilota più giovane ha detto una settimana dopo che è tutto dietro le loro spalle. “L’abbiamo lasciato alle spalle sì”, afferma Leclerc oggi ai media in Ungheria. “Sono andato direttamente a parlare con Seb dopo la gara per scusarmi. Penso che abbia accettato le misue scuse. Da parte mia, mi concentrerò su questo fine settimana, cercando di ottenere il miglior risultato possibile”. Per Leclerc e Vettel l’incidente del Gran Premio della Stiria ... Leggi su notizieora

SkySportF1 : .@Charles_Leclerc torna a parlare dell'incidente con il compagno di squadra in Austria e chiude l'argomento… - SkySportF1 : Leclerc: 'Mi sono scusato con Vettel, è colpa mia. Ho buttato via tutto' #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP - Gazzetta_it : #F1 #Libere1 #Hungaroring: #Hamilton e #Bottas fanno il vuoto. 6. #Vettel, 7. #Leclerc - NotizieOra : Formula 1: Leclerc e Vettel tornano a parlare del loro scontro in Austria - sportface2016 : #HungarianGP | La classifica tempi delle #FP1: #Hamilton è il più veloce, #Vettel sesto davanti a #Leclerc -