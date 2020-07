Formula 1, Hamilton si nasconde in Ungheria: “non fate affidamento ai tempi delle FP1. Meteo? Spero non piova” (Di venerdì 17 luglio 2020) Giornata altalenante per Lewis Hamilton in Ungheria, ad una mattinata chiusa al comando della classifica, l’inglese ha fatto seguire un pomeriggio ‘senza tempo’, preferendo rimanere ai box a causa delle avverse condizioni Meteo. Mark Thompson/Getty ImagesIl campione del mondo ha spiegato questa sua scelta ai microfoni di Sky Sport, sottolineando comunque di essere contento per quanto mostratogli dalla monoposto: “la prima sessione della mattinata è stata ottima, peccato per la pioggia. E’ strano che siamo in estate e per il secondo fine settimana di fila ci sia questo tempo, per questo non c’è stato molto da fare per noi in questa sessione. Non farei molto affidamento sui tempi delle FP1, tutti fanno un lavoro ... Leggi su sportfair

