Conte, determinato superare divergenze in interesse Ue (Di venerdì 17 luglio 2020) ANSA, - BRUXELLES, 17 LUG - "Ho piena consapevolezza delle divergenze esistenti ma anche forte determinazione che dobbiamo superarle e non nell'interesse sol della comunità italiana e dei cittadini ... Leggi su corrieredellosport

CretellaRoberta : Consiglio europeo sul Recovery Fund. Rutte, possibilità accordo meno del 50%: Conte, determinato superare divergenz… - Agenpress : Recovery fund. Conte, consapevole divergenze, ma determinato a superarle - danieledann1 : ??Consiglio europeo sul #RecoveryFund. #Rutte, possibilità accordo meno del 50%. #Conte, determinato a superare div… - iconanews : Conte, determinato superare divergenze in interesse Ue - lamescolanza : CHI CI SA FARE, E CHI NO, COL GOVERNO CONTE…DI MAIO DETERMINATO - -

I leader europei tornano a riunirsi a Bruxelles dopo la pandemia che li ha tenuti lontani da febbraio, ma la vicinanza fisica non riduce la distanza che ancora li separa sulla strategia per la ripresa ...