Cattolica, Gruppo Agenti FATA: "Accordo con Generali garantisce solidità e durata" (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – "La partnership con Generali è strategica e tutela componenti industriali e identità". Ne sono convinti Diego Milani, segretario generale Assocap Gruppo Agenti Cattolica-divisione FATA, e Donato Lucchetta, Presidente del Gruppo Aziendale Agenti Cattolica (Gaa) che in due lettere agli Agenti hanno commentato l'accordo con il quale Generali si impegna a diventare azionista rilevante con il 24,4% di Cattolica attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato per 300 milioni di euro condizionato alla trasformazione di Cattolica in società per azioni.

"Anche in un mercato evoluto Cattolica ed i suoi agenti, arricchiti dal valore di un partner di primissimo ordine, sapranno farsi preferire". Ne è convinto Donato Lucchetta, presidente del Gruppo Azie ...

(Teleborsa) - "La partnership con Generali è strategica e tutela componenti industriali e identità". Ne sono convinti Diego Milani, segretario generale Assocap Gruppo Agenti Cattolica-divisione FATA, ...

