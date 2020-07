Beatrice sposa Edoardo | il lei è la nipote della Regina Elisabetta | FOTO (Di venerdì 17 luglio 2020) Festa grande a Buckingham Palace ma nel rispetto delle norme anti contagio: Beatrice sposa Edoardo Mozzi. Lei è la nipote di Elisabetta e Filippo. La principessa Beatrice ha sposato oggi Edoardo Mapelli Mozzi a un matrimonio reale segreto svoltosi a Windsor. Presenti anche la Regina Elisabetta ed il Principe Filippo, che ora hanno rispettivamente 84 … L'articolo Beatrice sposa Edoardo il lei è la nipote della Regina Elisabetta FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

