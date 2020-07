Aprilia, marito uccide la moglie a colpi di pistola e poi si toglie la vita (Di venerdì 17 luglio 2020) Ancora un femminicidio si consuma in Italia. Ad Aprilia, in provincia di Latina, un uomo di 48 anni ha ucciso la moglie di 45 utilizzando una pistola. Poi, ha puntato l’arma contro di sé e si è tolto la vita. Aprilia, marito uccide la moglie e poi si toglie si suicida A darne notizia è … L'articolo Aprilia, marito uccide la moglie a colpi di pistola e poi si toglie la vita Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

GHERARDIMAURO1 : RT @Adnkronos: Marito e moglie trovati morti ad #Aprilia, ipotesi omicidio-suicidio - Adnkronos : Marito e moglie trovati morti ad #Aprilia, ipotesi omicidio-suicidio - Piergiulio58 : Omicidio-suicidio ad Aprilia, marito uccide la moglie poi si spara. - latina24ore : #Aprilia, marito uccide la moglie e poi si suicida - CorriereCitta : Irruzione in villa ad Aprilia, legano marito e moglie e li derubano: caccia a una banda di 5 rapinatori -

Secondo le prime ricostruzioni investigative, intorno alle 3, un uomo di 48 anni ha ucciso la moglie di 45 e poi si è sparato con la stessa arma subito dopo. Il dramma è avvenuto in una villetta in ...Omicidio-suicidio nella notte ad Aprilia. Intorno alle 3, un uomo di 48 anni ha ucciso la moglie di 45 e poi si è sparato con la stessa arma subito dopo. Il dramma, come riporta Il Messaggero, in una ...